Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве ДзюбыГазета.Ru 06:45

Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС. По словам голкипера отечественной команды, форварду не хватает для этого скорости.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Армия и оружие Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35 Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.

Технологии Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ через сервис во «ВКонтакте» Как говорится в сообщении сoцсети, благодаря сервису "Результаты ЕГЭ" пользователи смогут настроить уведомления о статусе экзамена или узнать баллы.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Политика Зеленский пообещал референдум о членстве Украины в НАТО Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам страны провести референдум о членстве Украины в НАТО, «когда украинцы будут готовы».

Происшествия СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Власти Украины захотели уволить половину губернаторов Правительство Украины внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление об увольнении губернаторов 13 областей.

Политика Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".

Политика Путин сменил главу Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".

Общество В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.

Экономика «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Транспорт В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Политика Парламент Японии осудил депутата за слова о «военном захвате» Курил Парламент Японии рассмотрит резолюцию с осуждением слов депутата о военном захвате части Курил.

Здоровье Роспотребнадзор назвал продукты, которых не хватает в рационе россиян По данным в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» 100% россиян недоедают до нормы картофеля и молочных продуктов.

Наука Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.

Кино Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс» В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.

Политика Медведев пригласил Словакию к участию в газовых проектах РФ Россия и Словакия найдут выгодные обеим сторонам решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».