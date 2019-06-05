Футбол
Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве ДзюбыГазета.Ru 06:45
Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС. По словам голкипера отечественной команды, форварду не хватает для этого скорости.
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Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
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Парламент Японии рассмотрит резолюцию с осуждением слов депутата о военном захвате части Курил.
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Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
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Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
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