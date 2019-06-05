Футбол

Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве ДзюбыГазета.Ru 06:45

Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС. По словам голкипера отечественной команды, форварду не хватает для этого скорости.
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