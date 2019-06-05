Футбол
Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве ДзюбыГазета.Ru 06:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС. По словам голкипера отечественной команды, форварду не хватает для этого скорости.
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