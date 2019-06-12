Вратарь сборной России объяснил скандал во ВнуковоРИА Новости 17:00

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.

с чего всё началось

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково. Ранее "РЕН ТВ" сообщил, что Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту, вступив в перепалку с представителем авиаперевозчика "Россия".

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