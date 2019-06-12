Происшествия
Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропортуГазета.Ru 10:58
Вратарь сборной России Андрей Лунев был задержан в аэропорту за пьяный скандал. По информации СМИ, футболист вызывающе вел себя возле стойки регистрации на рейс, из-за чего сотрудники авиакомпании решили не пускать его в самолет.
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с чего всё началось
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.РЕН ТВ09:12
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