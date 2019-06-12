Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во ВнуковоРБК вчера в 20:16

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.

с чего всё началось

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России». Об этом говорится в совместном заявлении «Зенита» и авиаперевозчика.

Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково

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