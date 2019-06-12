Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея ЛуневаГазета.Ru 15:12

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Читать в источнике
с чего всё началось

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, он поскандалил у стойки регистрации авиакомпании, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. По нашей информации конфликт произошел с сотрудником аэропорта.
РЕН ТВ09:12

Подробнее о событии

Авиакомпания «Россия» изучит детали конфликта с вратарем сборной России по футболу А.Луневым во Внуково

Агентство Москва17:26

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

ТАСС17:24

«Зенит»: конфликт во Внуково с участием Лунёва полностью исчерпан

Чемпионат12:07

Лунёв рассказал подробности инцидента в аэропорту

RT на русском16:11

«Я не сдержал эмоций»: футболист Андрей Лунев рассказал о конфликте во Внуково

Телеканал 360°14:32

Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с Луневым

РИА Новости17:38

В МВД прокомментировали задержание вратаря сборной России Лунева за пьяный дебош

РЕН ТВ10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Хоккей

Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Политика

Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Названы имена членов тайного правительства: кто в действительности правит миром

Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Обновлено в 08:55
Общество

Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама

Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Политика

Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 15:39
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Здоровье

Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено в 12:16
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Экономика

Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Политика

И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана.
Обновлено в 19:31
Политика

Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
Обновлено в 19:22
Армия и оружие

Оппозиция Судана потребовала вывода войск из городов

Оппозиционная организация Судана «Силы за свободу и перемены» на встрече с представителем США по Судану Дональдом Бутом заявила, что необходимо вывести из городов страны военных и заменить их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 20:31
Экономика

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено в 20:36
Экономика

Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено в 22:14
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика

Еще два дорожных знака снесли на границе Дагестана и Чечни

Обновлено в 16:11
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.
Обновлено в 19:16
Здоровье

В Минздраве опровергли миф о безопасности электронных сигарет

Ранее комиссия Правительства РФ поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности — о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В США мужчина подрался с медведем из-за собаки

В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено в 20:26
Происшествия

МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей

Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.
Обновлено вчера в 18:42
Кино

Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть

В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено в 20:05
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное