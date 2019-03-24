Футбол
Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылкиКомсомольская правда 05:07
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эннио Тардини»
24 марта сборная Италии принимала у себя в Удине на стадионе «Дачия Арена» сборную Финляндии, выиграв со счетом 2:0. Однако же на воротах стоял второй вратарь - Джанлуиджи Доннарума. Маттиа Перин исчез из заявки за день до игры, как выяснилось из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Культура
Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ
Обновлено в 10:07
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Политика
В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 08:19
Энергетика
Украина предложила Венгрии воспользоваться своими газохранилищами
Компания «Укртрансгаз» предложила Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами газа в следующем отопительном сезоне, заявили в пресс-службе компании, сообщило 25 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 07:06
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Патриарх Ириней: бомбардировки НАТО отбросили Сербию на 50 лет назад
Агрессия Североатлантического альянса отбросила Сербию на 50 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Прикамье женщина устроила камеру пыток для своей 90-летней матери
В Прикамье дочь заперла свою престарелую мать в заваленной мусором квартире.В Соликамске местная жительница держит в заложницах собственную мать.
Обновлено в 07:50
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Спорт
Ханю пропустит командный чемпионат мира из-за травмы лодыжки
Обновлено в 06:40
Общество
Минобрнауки получило эмблему с совой
Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Футбол
Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта
Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта.
Обновлено в 09:26
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский подтвердил готовность встать перед Путиным на колени
Кандидат в президент Украины шоумен, актер и политик Владимир Зеленский, заявил, что он готов встать на колени — лишь бы Россия не ставила на колени Украину.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Авто
Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato
DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновлено в 07:00