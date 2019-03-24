Футбол

Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылкиКомсомольская правда 05:07

Италия — Лихтенштейн
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эннио Тардини»
24 марта сборная Италии принимала у себя в Удине на стадионе «Дачия Арена» сборную Финляндии, выиграв со счетом 2:0. Однако же на воротах стоял второй вратарь - Джанлуиджи Доннарума. Маттиа Перин исчез из заявки за день до игры, как выяснилось из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.
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