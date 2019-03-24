Футбол

Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылкуSport24.ru вчера в 15:34

Италия — Лихтенштейн
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эннио Тардини»
Стала известна причина, по которой вратарь Маттиа Перин был исключен из заявки сборной Италии на матч первого тура квалификации чемпионата Европы с Финляндией (2:0). Встреча состоялась накануне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболист сборной Италии травмировался из-за бутылки

Lenta.ru04:18

Перин получил травму в сборной Италии, наступив на бутылку на тренировке

Чемпионат02:23

Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылку

Sport24.ruвчера в 15:34

СМИ: Голкипер сборной Италии получил травму из-за бутылки на поле

RT на русскомвчера в 19:38

Вратарь сборной Италии не сыграл в матче Евро-2020 из-за бутылки

Газета.Ruвчера в 16:27

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии получил травму, наступив на бутылку

Eurosport.ru03:31

Перин получил травму, наступив на бутылку на тренировке

Sports.ruвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Космос

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Общество

«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае

Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Россия поставила Мьянме дополнительно шесть истребителей Як-130

Россия реализовала контракт на поставку в Мьянму дополнительно шести учебно-боевых истребителей Як-130, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко накануне оружейной выставки LIMA-2019.
Обновлено в 02:27
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Общество

Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах

В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Общество

ВЦИОМ: Половина россиян готова голосовать через интернет

За последние одиннадцать лет отношение россиян к онлайн-голосованию изменилось - существенно увеличилась доля тех, кто позитивно относится к такому способу волеизъявления и сам готов им воспользоваться.
Обновлено в 04:22
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Кино

Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн

По сообщению американского издания USA Today, сегодня на 78-м году жизни скончался известный сценарист, режиссер и кинопродюсер Ларри Коэн.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

На круизном лайнере Viking Sky пострадали 25 человек

Двадцать пять человек получили травмы в результате происшествия с норвежским круизным лайнером Viking Sky.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью

Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Экономика

Банк «Открытие» выделит УГМК кредит на 21 млрд рублей

Банк "Открытие" предоставит Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на 21 млрд руб. Эти деньги предприятию выдадут сроком на десять лет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:39
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

Обновлено в 01:12
Экономика

Акционер Mail.Ru и Avito выделит международные интернет-активы в отдельную группу для IPO в Амстердаме

Южноафриканская Naspers (владеет миноритарными долями в Tencent, Mail.Ru, OLX, Avito, letgo, PayU, iFood, Swiggy, DeliveryHero, Udemy, eMAG and MakeMyTrip) выделит свой международные интернет-активы в отдельную группу - NewCo - для размещения на бирже Euronext Amsterdam, а также вторично на внутреннем рынке - на Йоханнесбургской фондовой бирже.
Обновлено в 04:03
Авто

В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено 23 марта в 12:00
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Экономика

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Хоккей

Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:40
Автоспорт

Жак Вильнёв жёстко раскритиковал возвращение Кубицы в Формулу 1

Обновлено в 03:03
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттиа Перин
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Ювентус» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лихтенштейн
Государство
Карликовое государство в Западной Европе, ассоциированное со Швейцарией. Название страны происходит от правящей династии Лихтенштейнов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное