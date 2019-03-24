Футбол

Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылкуSport24.ru вчера в 15:34

Италия — Лихтенштейн
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эннио Тардини»
Стала известна причина, по которой вратарь Маттиа Перин был исключен из заявки сборной Италии на матч первого тура квалификации чемпионата Европы с Финляндией (2:0). Встреча состоялась накануне.
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