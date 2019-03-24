Футбол
Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылкуSport24.ru вчера в 15:34
Выяснилось, что Перин случайно наступил на бутылку, оставленную на тренировочном поле. Врачи диагностировали вывих лодыжки. Как сообщает Sportmediaset, участие Перина во втором матче с Лихтенштейном также под вопросом.
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Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Обновлено в 00:29
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
Одной кровью: ученые научились диагностировать рак легких без рентгена
Ученые научились диагностировать рак легких с помощью анализа крови. В качестве маркеров заболевания использованы шесть белков.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Технологии «Тополя» и «Ярса» используют для точной посадки «Федерации»
Обновлено в 02:18
Космос
Рогозин: на российскую сверхтяжелую ракету потребуется 740 млрд рублей
Дмитрий Рогозин добавил, что эскизный проект ракеты планируется защитить в этом году, после чего начнется проектирование.
Обновлено в 03:10
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
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Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Футбол
Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал
Известный итальянский специалист Фабио Капелло рассказал, какие из его подопечных были самыми лучшими футболистами.
Обновлено вчера в 06:52
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Палестинская ракета попала в жилой дом в Израиле
Шесть израильтян получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет.
Обновлено в 02:18
Общество
Власти Челябинска сносят скандальный рынок на улице Доватора
Как ранее сообщал Znak.com, рынок на Доватора имеет скандальную славу.
Обновлено в 02:27
Экономика
Дальний Восток не осилил «дорожную карту»: зарплаты медиков не растут
Меньше всего "дорожная карта" коснулась младшего медицинского персонала — в среднем по России удалось достигнуть всего 61,9% вместо 100 от средней зарплаты в регионе.
Обновлено в 01:01
Авто
Новые BMW X5 M и X6 M показали на фото без камуфляжа
На фанатском форуме BMW Bimmerpost были опубликованы фото "заряженных" кроссоверов X5 и X6.
Обновлено в 01:55
Экономика
Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб
Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Польше задержан бывший совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пояснила, как относится к своей маленькой груди
Многим хейтерам не дает покоя грудь певицы Ольги Бузовой, поскольку они постоянно критикуют ее отсутствие и рекомендуют девушке обратиться к пластическим хирургам для устранения этой «проблемы».
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
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Шоу-бизнес
Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»
Серов называет действия женщин, называющих его отцом своих детей, «беспредельной наглостью».
Обновлено в 01:31
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова скончался сын
Обновлено вчера в 15:26
Здоровье
«Инвитро» намерена вложить средства в медицинский трамвай
Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) совместно с компанией "Инвитро" рассматривают проект создания медицинского трамвая на мощностях Усть-Катавского вагонного завода (УКВЗ, Челябинская область).
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В США сравнили «смертоносный» МиГ-29 с истребителями F-15 и F-16
Советский многоцелевой истребитель МиГ-29 (по классификации НАТО — Fulcrum) может стать серьезным противником для американских F-15 и F-16, пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:19
Единоборства
Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою
Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Спортсмен из Сызрани скончался во время лыжного марафона
Обновлено в 02:30
Авто
Автомобили следующего года: пять удивительных технологий
В основном новые технологии используются для обеспечения безопасности и комфорта, но развлечениям также найдется место в виртуальном мире, который строится внутри и вокруг автомобиля.
Обновлено в 01:05
Музыка
Саратовская школьница споет на НТВ
Анастасия Симоганова, 16-летняя девушка из Саратова, стала участницей суперсезона телепроекта "Ты супер!" на канале НТВ.
Обновлено 23 марта в 03:22