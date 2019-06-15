Футбол
Вратарь сборной Джанаев женился на девушке с фамилией ЧерчесоваГазета.Ru 16:54
Голкипер сборной России Сослан Джанаев женился, сообщает "Советский спорт". Фанаты обратили внимание на девичью фамилию невесты футболиста - Кристина Черчесова. Церемония бракосочетания прошла во Владикавказе, родном городе 32-летнего игрока.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Происшествия
В Краснодаре самолет совершил жесткую посадку
Ранее сообщалось, что самолет Airbus A-320, следовавший по маршруту Москва – Грозный, совершил экстренную посадку в "Шереметьево".
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 03:55
Общество
Сейчас мы вам подбросим! Публикуем секретные рекомендации Генпрокуратуры, соблюдение которых сократило бы число сидящих по «наркостатьям» как минимум вдвое
Если бы требования Генпрокуратуры соблюдались неукоснительно, то количество приговоров по 228-й оказалось бы как минимум вдвое меньше.
Обновлено в 16:57
Экономика
Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о решении снизить рейтинг долгосрочных долговых обязательств Турции с уровня "Ba3" до "B1", сохранив при этом "негативный" прогноз по рейтингу.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Наука
Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений
Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено 13 июня в 09:59
Кино
Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»
Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»
Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Наука
Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц
Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено вчера в 13:18
Здоровье
В Дагестан приехали с рабочим визитом ведущие кардиологи России
В ходе состоявшегося оперативного совещания ведущими специалистами страны были отмечены положительные сдвиги в оказании кардиологической помощи в Дагестане, и одновременно обозначены большие возможности для ее совершенствования.
Обновлено в 14:46
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Игры
Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре
Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Происшествия
На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар
В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
Гаджеты
Xiaomi выпустила лампу для уничтожения комаров
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Британия решила направить спецназ в Персидский залив
Обновлено в 18:34
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Общество
Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам
Обновлено в 17:31