Футбол
Вратарь сборной Чили призвал Месси проигрывать и молчатьРБК 02:24
Первое чемпионство аргентинская команда завоевала на домашнем ЧМ-1978, когда страной руководил диктатор Хорхе Видела, а второе — в 1986 году, когда вышла в полуфинал мундиаля благодаря голу рукой в исполнении Диего Марадоны. «Теперь настала очередь Месси проигрывать и молчать», — сказал Эррера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голкипер сборной Чили жестко ответил Месси на критику в адрес организаторов Кубка Америки
Спорт-Экспрессвчера в 23:46
Голкипер сборной Чили: Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать
Спорт день за днемвчера в 16:05
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Константинополь обложил новую украинскую церковь данью
Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Политика
Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения
Свое заявление Лян Хуа сделал после того, как лидер США Дональд Трамп сообщил о планах разрешить американским компаниям продавать оборудование Huawei при отсутствии угроз национальной безопасности Вашингтона.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 04:08
Происшествия
Россиянка попала в психбольницу на Бали
Полицейские были вынуждены доставить россиянку в психиатрическую клинику из-за ее неподобающего поведения.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:26
Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Политика
Греция признала Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы
Греция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента.
Обновлено в 04:46
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка НБВК, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 03:06
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Наука
Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул
В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Политика
Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Политика
Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку
Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Владимирцы пикетируют скандальную выставку
Отмечается, что на выставке представлены полотна и работы художников, рассказывающие об интимной жизни и ее всевозможных проявлениях.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Каким будет модернизированный пикап Fiat Toro?
Итальянский автопроизводитель презентовал обновленный «грузовичок» Fiat Toro 2020 модельного года.
Обновлено в 04:19
Политика
Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции
В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».
Обновлено в 02:24
Авто
Продажи Lada Vesta упали второй раз за год
В июне «АвтоВАЗ» реализовал 8,9 тыс. автомобилей Lada Vesta, что на 9% ниже чем годом ранее, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».
Обновлено вчера в 11:22
Спорт
Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59