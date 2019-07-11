Футбол

Вратарь сборной Чили призвал Месси проигрывать и молчатьРБК 02:24

Первое чемпионство аргентинская команда завоевала на домашнем ЧМ-1978, когда страной руководил диктатор Хорхе Видела, а второе — в 1986 году, когда вышла в полуфинал мундиаля благодаря голу рукой в исполнении Диего Марадоны. «Теперь настала очередь Месси проигрывать и молчать», — сказал Эррера.
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Вратарь сборной Чили: «Теперь очередь Месси проигрывать и молчать»

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