Футбол

Вратарь сборной Чили призвал Месси проигрывать и молчатьРБК 02:24

Первое чемпионство аргентинская команда завоевала на домашнем ЧМ-1978, когда страной руководил диктатор Хорхе Видела, а второе — в 1986 году, когда вышла в полуфинал мундиаля благодаря голу рукой в исполнении Диего Марадоны. «Теперь настала очередь Месси проигрывать и молчать», — сказал Эррера.
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Вратарь сборной Чили: «Теперь очередь Месси проигрывать и молчать»

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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
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Каждый второй житель России считает, что сейчас российским туристам опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, 23% затруднились ответить.
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В ЛНР сбит корректировавший обстрелы беспилотник ВСУ

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По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.
Обновлено в 03:53
Авто

Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке

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Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Гаджеты

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Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Порошенко назвал слова Зеленского о люстрации пророссийским реваншем

Бывший украинский лидер Петр Порошенко раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о люстрации чиновников, занимавших высшие государственные посты с 2014 по 2019 годы.
Обновлено в 08:12
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
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Общество

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Обновлено в 08:47
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия

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11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
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Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
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Общество

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Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображались как люди, удалившиеся от мира, которым угрожали гонениями.
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Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 11:55
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Сибирские Мальдивы закрылись для фото

Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.
Обновлено в 07:16
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок

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Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
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Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
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Госдуме предложено отменить исковую давность по ряду жилищных споров

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Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Джонни Эррера
Чилийский футболист
Чилийский футболист, вратарь «Универсидад де Чили», игрок национальной сборной Чили.
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