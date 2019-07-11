Футбол
Вратарь сборной Чили призвал Месси проигрывать и молчатьРБК 02:24
Месси отказался выходить на награждение после матча за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1), заявив, что организаторы турнира заинтересованы в победе команды Бразилии, для которой соревнование было домашним.
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Голкипер сборной Чили: Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать
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