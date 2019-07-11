Месси отказался выходить на награждение после матча за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1), заявив, что организаторы турнира заинтересованы в победе команды Бразилии, для которой соревнование было домашним.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Происшествия МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.

Наука В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.

Происшествия Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки на сумму более 1,5 миллионов рублей, сообщает помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Кино Лунгин монтирует новый фильм с Кейтелем, Пересильд и Раппопорт Харви Кейтель, Юлия Пересильд и Ксения Раппопорт сыграли главные роли в новом англоязычном фильме фильме Павла Лунгина, который он снимал в Израиле.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Частного расчётно-кассового центра» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ», рег. № 3420-К, г. Москва (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД- 1624)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая ответила записавшимся к ней в подруги поклонницам Как отмечает Высоцкая, она интроверт и друзей у нее всегда было мало.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Происшествия В Челябинской области молния убила туристку В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.

Политика Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.

Политика В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Происшествия Россиянка попала в психиатрическую клинику на острове Бали Россиянка была доставлена в психиатрическую клинику на Бали. Инцидент произошел в округе Бангли.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.

Экономика Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.

Космос Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.

Происшествия Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов Правоохранители задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его подозревают в получении взятки.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.

Экономика ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.