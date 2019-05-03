Футбол

Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со СлуцкимГазета.Ru 08:24

Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl. 36-летнего вратаря клуб из Арнема арендовал у лондонского "Челси". По информации источника, несколько недель назад португальский футболист не поздоровался со Слуцким.
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Вратарь «Витесса» Эдуарду покинет клуб из-за конфликта со Слуцким

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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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