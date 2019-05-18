Футбол
Вратарь молодежки «Уфы» попал в больницу после голаНева Спорт 04:00
Голкипер молодежного состава российского футбольного клуба «Уфа» Тимур Акмурзин попал в больницу после матча с «Оренбургом» в рамках Первенства России по футболу. Информацию об этом пресс-служба клуба разместила в официальном аккаунте команды в «Твиттере».
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Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:43
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Транспорт
Столичных водителей призвали быть осторожнее во время велофестиваля
Администратор московского парковочного пространства (АМПП) призвал водителей повысить бдительность и быть внимательнее при парковке в связи с проведением 19 мая Весеннего велофестиваля.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке
Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Курц не намерен работать с вице-канцлером после скандального видео
Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе в коалиционном правительстве после скандала с видеозаписью с участием последнего, сообщает агентство APA.
Обновлено в 04:15
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Ал. Миранчук: непонятна ситуация с Денисовым, все переживают и ждут объяснения
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук высказался по поводу ситуации вокруг хавбека команды Игоря Денисова.
Обновлено в 04:56
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Кино
Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы»
Компания HBO опубликовала фотографии американского певца Мэрилина Мэнсона и актрисы Шэрон Стоун в связи с появлением в продолжении телесериала Паоло Соррентино "Молодой папа".
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией
18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 04:56
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на Ямале
В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Музыка
Лазарев вошел в чарты iTunes 11 европейских стран
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Музыка
Дима Билан обратился к Сергею Лазареву перед финалом «Евровидения»
Дима Билан написал в Instagram обращение к Сергею Лазареву перед выступлением последнего в финале «Евровидения».
Обновлено в 04:54
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Мать-пьяница обварила полуторогодовалую дочь и не вызвала скорую
В поселке Лесной Городок Читинского района пьяная мать случайно облила кипятком полуторогодовалую дочь.
Обновлено в 03:52