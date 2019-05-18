Вратарь молодежки «Уфы» попал в больницу после голаНева Спорт 04:00

Голкипер молодежного состава российского футбольного клуба «Уфа» Тимур Акмурзин попал в больницу после матча с «Оренбургом» в рамках Первенства России по футболу. Информацию об этом пресс-служба клуба разместила в официальном аккаунте команды в «Твиттере».

Вратарь молодежки «Уфы» попал в больницу после гола

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