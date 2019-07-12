Футбол

Вратарь «Зенита» перешел в «Ростов»МР7.ру 13:00

С 2012 года воспитанник клуба Егор Бабурин сыграл за сине-бело-голубых всего 7 матчей. Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов». Об этом говорится в сообщении петербургского клуба в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ростов» подписал контракт с голкипером «Зенита»

Матч ТВ12:42

Бабурин перешел в «Ростов»

Советский спорт12:51

«Ростов» объявил о переходе Бабурина

Чемпионат12:45

Вратарь «Зенита» Бабурин ушёл в «Ростов»

78.ru12:52

Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

Sports.ru12:39

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Спорт-Экспресс12:36

Егор Бабурин — игрок «Ростова»

ФК Ростов12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В московском метро пассажирка сняла трусы, чтобы ей уступили место

Как сообщает телеканал РЕН, в комментариях к опубликованному видео объясняется, что неадекватное поведение пассажирки было вызвано несговорчивостью попутчика, которого та попросила уступить ей место.
Обновлено в 09:13
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Авто

Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler

На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.
Обновлено в 12:29
Общество

Самые массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет

По словам Кузьминова, самыми распространенными в России профессиями считаются водитель и продавец, на которые приходится десять процентов рынка.
Обновлено в 00:01
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Обновлено в 15:58
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Буйнов с улыбкой вспомнил о романтической белой ночи в Петербурге

Артист Александр Буйнов, участвующий в фестивале, поделился воспоминаниями об одном романтическом моменте в Северной столице.
Обновлено в 12:27
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Происшествия

Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности

Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова дала эффективные советы по уходу за собой

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Интернет

Google прослушивает голосовые команды пользователей

Компания Google признала, что занимается прослушиванием голосовых команд пользователей, чтобы эффективно организовать работу сервиса.
Обновлено в 08:26
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 15:07
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Происшествия

Тете избитой девочки из Ингушетии предъявили обвинение

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении малолетней племянницы.
Обновлено в 15:37
Происшествия

На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

Обновлено в 14:42
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 02:01
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Егор Константинович Бабурин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное