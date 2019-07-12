Футбол

Вратарь «Зенита» перешел в «Ростов»МР7.ру вчера в 13:00

С 2012 года воспитанник клуба Егор Бабурин сыграл за сине-бело-голубых всего 7 матчей. Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов». Об этом говорится в сообщении петербургского клуба в Twitter.
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