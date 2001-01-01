Вратарь «Зенита» Лунев пропустит игру со «Спартаком»Вести.Ru 09:34

27-летний вратарь "Зенита" Андрей Лунев с высокой долей вероятности сегодня не сможет выйти на поле в центральной игре 20-го тура РПЛ со "Спартаком" (19.00, "Открытие Арена").

с чего всё началось

Основной вратарь гостей Андрей Лунев из-за травмы не сможет помочь команде в игре с красно-белыми. Как сообщает "Спорт-экспресс", голкипер "Зенита" не тренировался в общей группе накануне игры. Травму бедра Лунев получил еще 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".

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