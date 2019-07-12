Футбол
Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов»DP.RU 14:20
Вратарь петербургского футбольного клуба "Зенит" Егор Бабурин подписал контракт с клубом "Ростов" на 4 года, сообщает пресс-служба "Зенита" в пятницу. "Сине-бело-голубые благодарят Егора Бабурина и желают успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
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Соли следует употреблять не более 1 чайной ложки в сутки, а сахара - не более 30-40 граммов в день.
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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В России отзывают три автомобиля Porsche
В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
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От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.
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Что именно должны знать женщины о холестерине, рассказываем в нашем материале.
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Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
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Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
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ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
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Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
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В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
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Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
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AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
В интервью сайту HotHardware Скотт признался, что продумывать ответ на дебют графических решений NVIDIA Turing в компании AMD начали ещё осенью прошлого года.
Обновлено в 08:00
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Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры
Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено вчера в 20:09
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Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
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Политика
Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»
Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
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Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната
Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
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Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
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