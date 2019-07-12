Футбол

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов»DP.RU 14:20

Вратарь петербургского футбольного клуба "Зенит" Егор Бабурин подписал контракт с клубом "Ростов" на 4 года, сообщает пресс-служба "Зенита" в пятницу. "Сине-бело-голубые благодарят Егора Бабурина и желают успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
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Голкипер «Зенита» перешёл в «Ростов»

Sport.ru14:14

Егор Бабурин — игрок «Ростова»

ФК Ростов12:25

«Ростов» объявил о переходе Бабурина

Чемпионат12:45

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Матч ТВ12:42

Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

Sports.ru12:39

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Спорт-Экспресс12:36

Бабурин перешел в «Ростов»

Советский спорт12:51
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Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
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Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
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В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
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Янис Хаджи предпочел «Спартаку» бельгийский «Генк»

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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