Футбол

Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»Sports.ru 12:39

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Ростове». 25-летний голкипер подписал контракт, рассчитанный на 4 года.
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Голкипер «Зенита» перешёл в «Ростов»

Sport.ru14:14

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Спорт-Экспресс12:36

«Ростов» объявил о переходе Бабурина

Чемпионат12:45

«Ростов» подписал контракт с голкипером «Зенита»

Матч ТВ12:42

Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

Sports.ru12:39

Бабурин перешел в «Ростов»

Советский спорт12:51

Егор Бабурин — игрок «Ростова»

ФК Ростов12:25
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Шоу-бизнес

Высоцкая нежно поздравила с днем рождения Домогарова

Обновлено в 05:28
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Экономика

Россияне не стали экономить на мороженом

Снижение доходов не повлияло на покупку россиянами мороженого, свидетельствуют результаты исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 20:58
Политика

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

Обновлено в 18:21
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 02:01
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии

Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено в 12:58
Авто

Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других

Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено в 16:40
Космос

Уфологи: Инопланетяне испытали новый корабль возле МКС

В Сети появились снимки, на которых уфологи рассмотрели новый необычный корабль инопланетян возле Международной космической станции.
Обновлено в 03:55
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Культура

Капля искусства: работы Жауме Пленсы задействуют нетипичные материалы

Обновлено в 09:30
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»

Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Письмо в поддержку КНР направили в ООН 37 стран, включая Россию

В профильные структуры ООН передано письмо 37 стран, включая Россию, осуждающее попытки исказить политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Обновлено в 15:15
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
Общество

Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Обновлено в 20:41
Футбол

Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Наука

В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки

Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено 10 июля в 18:16
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
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