Футбол

Вратарь «Уфы» получил дисквалификацию за оскорбительный жестГазета.Ru 10:11

Голкипер "Уфы" Александр Беленов получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в сторону трибун после удаления в стыковом матче против "Томи" за право играть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Чемпионат.com".
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«Томь» наказали на 35 тысяч по итогам матча с «Уфой»

Спорт-Экспресс07:38

Беленов дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительный жест в адрес фанатов «Томи»

Sport24.ru07:25

Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матча

ТАСС07:21

Беленов дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительный жест в сторону фанатов

Чемпионат07:08

Вратарь «Уфы» дисквалифицирован на 2 игры за показанный фанатам «Томи» средний палец

Vtomske.ru08:05

КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»

Sportbox.RUвчера в 04:26

КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»

Матч ТВвчера в 04:26
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

Обновлено в 09:55
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа

Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 10:54
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Происшествия

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили арест на два месяца

Головинский суд Москвы продлил на два месяца, до 7 августа, арест аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемому в хулиганстве.
Обновлено в 11:23
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Политика

Республики Донбасса предложили Украине переговоры по снятию блокады

Представители ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог между Украиной и республиками в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам, — цитирует ТАСС главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
Обновлено в 07:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.
Обновлено в 02:12
Политика

Туск пообещал продолжить финансировать Украину

По словам господина Туска, «сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС» «Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине»,— добавил он (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:11
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Политика

На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.
Обновлено в 07:02
Футбол

Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Технологии

Tesla закрыла сотрудникам доступ к соцсети для жалоб на работодателей

Компания Tesla Илона Маска заблокировала своим работникам доступ к соцсети Blind для жалоб на работодателей.
Обновлено в 09:17
Политика

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Авто

Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Технологии

Первый международный видеозвонок в сетях 5G совершили на ПМЭФ

Первый в РФ международный видеозвонок в сетях 5G соединил Петербург и Хельсинки.
Обновлено в 10:39
Экономика

Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.
Обновлено в 09:40
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08
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Александр Васильевич Беленов
Российский футболист
Российский футболист, вратарь футбольного клуба «Уфа».
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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