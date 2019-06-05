Вратарь «Уфы» получил дисквалификацию за оскорбительный жестГазета.Ru 10:11

Голкипер "Уфы" Александр Беленов получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в сторону трибун после удаления в стыковом матче против "Томи" за право играть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Чемпионат.com".

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Происшествия Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Происшествия Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили арест на два месяца Головинский суд Москвы продлил на два месяца, до 7 августа, арест аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемому в хулиганстве.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".

Политика Республики Донбасса предложили Украине переговоры по снятию блокады Представители ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог между Украиной и республиками в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам, — цитирует ТАСС главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.

Политика Туск пообещал продолжить финансировать Украину По словам господина Туска, «сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС» «Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Политика На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.

Футбол Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.

Технологии Tesla закрыла сотрудникам доступ к соцсети для жалоб на работодателей Компания Tesla Илона Маска заблокировала своим работникам доступ к соцсети Blind для жалоб на работодателей.

Политика Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Авто Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Технологии Первый международный видеозвонок в сетях 5G совершили на ПМЭФ Первый в РФ международный видеозвонок в сетях 5G соединил Петербург и Хельсинки.

Экономика Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.