Футбол
Вратарь «Уфы» получил дисквалификацию за оскорбительный жестГазета.Ru 10:11
Голкипер "Уфы" Александр Беленов получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в сторону трибун после удаления в стыковом матче против "Томи" за право играть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Чемпионат.com".
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа
Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Происшествия
Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили арест на два месяца
Головинский суд Москвы продлил на два месяца, до 7 августа, арест аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемому в хулиганстве.
Обновлено в 11:23
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Политика
Республики Донбасса предложили Украине переговоры по снятию блокады
Представители ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог между Украиной и республиками в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам, — цитирует ТАСС главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
Обновлено в 07:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.
Обновлено в 02:12
Политика
Туск пообещал продолжить финансировать Украину
По словам господина Туска, «сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС» «Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине»,— добавил он (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:11
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Политика
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.
Обновлено в 07:02
Футбол
Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Технологии
Tesla закрыла сотрудникам доступ к соцсети для жалоб на работодателей
Компания Tesla Илона Маска заблокировала своим работникам доступ к соцсети Blind для жалоб на работодателей.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Технологии
Первый международный видеозвонок в сетях 5G совершили на ПМЭФ
Первый в РФ международный видеозвонок в сетях 5G соединил Петербург и Хельсинки.
Обновлено в 10:39
Экономика
Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.
Обновлено в 09:40
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08