Футбол

Вратарь «Уфы» перешел в «Тамбов»Известия 05:03

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Гиорги Шелия перешел в «Тамбов». Об этом говорится на официальном сайте тамбовской команды. Как пишет «Спорт-Экспресс», соглашение с 30-летнием голкипером рассчитано на 2,5 года.
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Вратарь «Уфы» Шелия перешел в «Тамбов»

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