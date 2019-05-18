Футбол
Вратарь «Уфы» Акмурзин спас команду от гола и попал в больницуМатч ТВ 03:29
|15′
Рикарду Алвеш
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
17
Живоглядов
29
Тилль
8
Карп
5
Йокич
7
Сысуев
32
Вомбергар
44
Игбоун
91
Фролов
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
60
Козлов
13
Терехов
8
Мишкич
10
Попович
16
Алвеш
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑3‑2
Вратарь «Уфы» Тимур Акмурзин получил травму во время матча с «Оренбургом» (3:3) в рамках 29-го тура молодежного первенства России.
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