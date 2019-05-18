Вратарь «Уфы» Акмурзин спас команду от гола и попал в больницуМатч ТВ 03:29

Вратарь «Уфы» Тимур Акмурзин получил травму во время матча с «Оренбургом» (3:3) в рамках 29-го тура молодежного первенства России.

Вратарь «Уфы» Акмурзин спас команду от гола и попал в больницу

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