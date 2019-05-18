Футбол

Вратарь «Уфы» Акмурзин спас команду от гола и попал в больницуМатч ТВ 03:29

Уфа — Оренбург
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
15′
Рикарду Алвеш
Вратарь «Уфы» Тимур Акмурзин получил травму во время матча с «Оренбургом» (3:3) в рамках 29-го тура молодежного первенства России.
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Вратарь «Уфы» Акмурзин спас команду от гола и попал в больницу

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