Футбол
Вратарь «Тюмени» поедет на сборы с «Рубином»
Вратарь «Тюмени» поедет на сборы с «Рубином»Soccer.ru04:58
Футболист получил приглашение на просмотр в "Рубин". 22-летний голкипер отправится вместе с казанской командой на сборы в Турцию с 4 по 17 января, где получит возможность себя проявить. Об этом заявил директор ФК «Тюмень» Александр Попов.
Soccer.ru04:58
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