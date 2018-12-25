Футболист получил приглашение на просмотр в "Рубин". 22-летний голкипер отправится вместе с казанской командой на сборы в Турцию с 4 по 17 января, где получит возможность себя проявить. Об этом заявил директор ФК «Тюмень» Александр Попов.

Вратарь «Тюмени» поедет на сборы с «Рубином»

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