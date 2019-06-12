Футбол
Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»Спорт-Экспресс 11:39
Мелихов является игроком молодежной сборной России. Вратарь "Томи" Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Обновлено в 15:45
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Трамп рассматривает переброску двух тысяч военных США в Польшу
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перевода порядка двух тысяч американских военнослужащих в Польшу из другой европейской страны по запросу польского лидера Анджея Дуды.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Авто
Американцы сделали трейлер с бензопилой
Обновлено в 09:00
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Сергей Немчинов: Тарасенко играет в Кубке Стэнли просто здорово
В нынешнем Кубке Стэнли Тарасенко играет просто здорово, приводят Известия слова Немчинова.
Обновлено в 14:33
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал русскую версию песни Scream
Популярный исполнитель Сергей Лазарев поздравил своих подписчиков с Днем России, а также анонсировал премьеру русской версии композиции Scream.
Обновлено в 16:00
Общество
Музыканты и космонавты поздравили россиян на Красной площади
Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители поздравили россиян с Днем России.
Обновлено в 14:51
Авто
В «АвтоВАЗе» раскрыли причину гула механической КПП в LADA Granta
Причина постоянного шума (гула), исходящего от механических коробок передач в LADA Granta, кроется в некачественной обработке деталей.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Иско и Зидан стали жертвами грабителей
Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Политика
Украина нашла новый способ закупки российского газа
В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.
Обновлено в 03:20
Спорт
Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда
Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете.
Обновлено в 14:26
Политика
Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.
Обновлено в 10:52
Политика
Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции
Накануне глава Союза журналистов Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обществаи правам человека Павел Гусев призвал москвичей отказаться от участия в несогласованных акциях в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Спартак» хочет подписать Гильерме
"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом.
Обновлено в 10:45