Футбол
Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»Спорт-Экспресс 11:39
Мелихов является игроком молодежной сборной России. Вратарь "Томи" Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение.
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Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
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В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
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SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии
Обновлено вчера в 19:48
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Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
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Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
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Происшествия
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Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
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У самой 41-летней актрисы есть татуировка на бедре и правой ноге в виде летящих бабочек.
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Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, источником вдохновения для которого стало средство передвижения агента 007 Джеймса Бонда в одном из фильмов.
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Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
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Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
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Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
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Медведева поздравила болельщиков с Днём России
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Игры
Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077
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Космос
Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
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Политика
Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине
Поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" снизилась на 0,7%, но продолжает удерживать первенство среди партий перед выборами в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного в среду.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Школьники подожгли траурные венки от Вечного огня и убежали
В городе Серове, Свердловская область, двое детей подожгли венки у Вечного огня. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
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В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка
Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
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Культура
Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
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Общество
Композитор Щедрин попросил Путина поговорить «о личном»
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Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
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Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
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Политика
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
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Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
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