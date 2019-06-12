Футбол

Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»Спорт-Экспресс 11:39

Мелихов является игроком молодежной сборной России. Вратарь "Томи" Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение.
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«Ахмат» объявил о переходе голкипера Мелихова

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«Ахмат» объявил о переходе голкипера «Томи» Мелихова

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Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»

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Мелихов стал игроком «Ахмата»

Sportbox.RU11:55

Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат». Контракт – на 5 лет

Sports.ru12:10
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Общество

Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

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Хоккей

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В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
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Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
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Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, источником вдохновения для которого стало средство передвижения агента 007 Джеймса Бонда в одном из фильмов.
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Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
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Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077

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Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии

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Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине

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День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин

День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
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Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины

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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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