Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекордГазета.Ru вчера в 23:27

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу "Тампы". В этой игре Василевский отразил 54 броска по своим воротам из 58, что и стало рекордом клуба по сейвам в одном матче. Ранее рекорд был 48 отраженных бросков, и установил его Бен Бишоп в 2014 году.

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