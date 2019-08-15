Футбол

Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 14:25

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Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав». В конце первого тайма в ходе атаки соперника 20-летний вратарь получил сильный удар по голове.
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Вратарь румынского «Стяуа» потерял сознание во время матча

Вести.Ru03:10

Вратарь «Стяуа» потерял сознание во время матча квалификации Лиги Европы

RT на русском01:41

Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы

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20-летний вратарь потерял сознание в матче Лиги Европы

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20-летний вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче с «Младой»

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20-летний вратарь потерял сознание в матче Лиги Европы

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Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы

Бомбардир.рувчера в 14:49
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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