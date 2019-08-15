Футбол
Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 14:25
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав». В конце первого тайма в ходе атаки соперника 20-летний вратарь получил сильный удар по голове.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Минобороны рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.
Обновлено в 04:06
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово под Петербургом
Обновлено вчера в 11:40
Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Посадившие А321 в поле пилоты вернулись в Екатеринбург
Обновлено в 03:44
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ
«К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном
Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские военные утром 16 августа зафиксировали пуск двух снарядов со стороны Пхеньяна в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Сирийская армия освободила два населенных пункта в Идлибе
Сирийские военнослужащие в четверг освободили две деревни на юге провинции Идлиб, речь идет о населенных пунктах Мадайя и Телль аль-Арджахи.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят на ракете Vulcan
Американская компания Sierra Nevada Corporation объявила, что будет запускать грузовой космоплан Dream Chaser на ракете Vulcan.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Умерла голландская принцесса Кристина
Обновлено в 04:43
Театры
Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank
Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
Пилот «Аэробуса А-321» Дамир Юсупов оказался болельщиком «Спартака»
Пилот Дамир Юсупов, посадивший «Аэробус А-321» в кукурузное поле под подмосковным Жуковским, рассказал, что с детства болеет за московский «Спартак».
Обновлено в 06:51
Музыка
Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его гибели
Вчера Земфира на своей странице в Instagram поделилась видеороликом, на котором перепела композицию солиста группы "Кино" Виктора Цоя "Я посадил дерево", в память о смерти музыканта, случившейся 15 августа 1990 года.
Обновлено в 03:59