Футбол
Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 14:25
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав». В конце первого тайма в ходе атаки соперника 20-летний вратарь получил сильный удар по голове.
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