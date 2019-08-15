Футбол
Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги ЕвропыSport24.ru 14:25
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав». В конце первого тайма в ходе атаки соперника 20-летний вратарь получил сильный удар по голове.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Общество
Реки в Приморье продолжают выходить из берегов
В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.
Обновлено в 19:54
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей
Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.
Обновлено в 16:00
Теннис
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Карен Хачанов прекратил борьбу на турнире в Цинциннати. Российский теннисист в трех партиях проиграл представителю Франции Люку Пуйе.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол
Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте
По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка.
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Технологии
В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»
Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
Космос
Роскосмос перенес запуск миссии к Марсу
Сроки запуска изменены с 25 июля 2020 года на 13 августа 2020 года. Экспедиция прибудет на Марс в марте 2021 года.
Обновлено в 11:21
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Архарова стала мамой
Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В результате горного обвала в Китае погибли четыре человека
Во время горного обвала в уезде Чэнкоу в Китае погибли четыре человека. Еще трое числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 00:03
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено в 18:50
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился ростом российского влияния в Африке
Россия и Китай работают над усилением своего влияния в странах Африки, говорится в письменных показаниях двух высокопоставленных военных Пентагона для Конгресса США.
Обновлено в 19:55
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка
Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей
Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.
Обновлено в 11:39