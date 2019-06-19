Футбол
Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»Матч ТВ 02:14
Французский голкипер лиссабонского «Спортинга» Ромен Сален продолжит карьеру в «Ренне».
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Вратарь, который в прошлом году чуть не погиб на поле, перешел из «Спортинга» в «Ренн»
Спорт-Экспрессвчера в 19:53
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Футбол
ФК «Динамо» подписал контракт с украинским защитником
Обновлено в 05:37
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Итальянец Массимо Каррера, будучи главным тренером "Спартака" перевел Глушакова в дубль.
Обновлено в 05:44
Авто
В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed
В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.
Обновлено в 05:19
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным
Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Политика
Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
Обновлено в 04:04
Общество
Минтранс отказался финансировать вторую ветку екатеринбургского метро
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих отказал в финансировании строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:29
Религия
Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ
Обновлено в 06:40
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 07:49
Технологии
В Лё-Бурже представили электрический самолет
На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Общество
В Госдуме объяснили продление «дачной амнистии»
Законопроект о восстановлении дачной амнистии Госдума приняла в первом чтении, амнистия продлится до 1 марта 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20