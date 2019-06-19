Футбол

Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»Матч ТВ 02:14

Французский голкипер лиссабонского «Спортинга» Ромен Сален продолжит карьеру в «Ренне».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ренн» подписал вратаря «Спортинга» Салена. В октябре он чуть не умер прямо на поле

Sport24.ru01:55

Французский вратарь Сален перешёл из «Спортинга» в «Ренн»

REGNUM04:34

Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»

Матч ТВ02:14

Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»

Sportbox.RU02:14

Вратарь, который в прошлом году чуть не погиб на поле, перешел из «Спортинга» в «Ренн»

Спорт-Экспрессвчера в 19:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Футбол

ФК «Динамо» подписал контракт с украинским защитником

Обновлено в 05:37
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Итальянец Массимо Каррера, будучи главным тренером "Спартака" перевел Глушакова в дубль.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Авто

В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed

В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.
Обновлено в 05:19
Политика

Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

Обновлено в 06:26
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика

Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным

Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Политика

Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
Обновлено в 04:04
Общество

Минтранс отказался финансировать вторую ветку екатеринбургского метро

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих отказал в финансировании строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:29
Религия

Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ

Обновлено в 06:40
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 07:49
Технологии

В Лё-Бурже представили электрический самолет

На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты

За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Общество

В Госдуме объяснили продление «дачной амнистии»

Законопроект о восстановлении дачной амнистии Госдума приняла в первом чтении, амнистия продлится до 1 марта 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное