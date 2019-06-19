Футбол
Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»Матч ТВ 02:14
Французский голкипер лиссабонского «Спортинга» Ромен Сален продолжит карьеру в «Ренне».
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Вратарь, который в прошлом году чуть не погиб на поле, перешел из «Спортинга» в «Ренн»
Спорт-Экспрессвчера в 19:53
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