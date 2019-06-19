Футбол

Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»Матч ТВ 02:14

Французский голкипер лиссабонского «Спортинга» Ромен Сален продолжит карьеру в «Ренне».
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«Ренн» подписал вратаря «Спортинга» Салена. В октябре он чуть не умер прямо на поле

Sport24.ru01:55

Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»

Матч ТВ02:14

Вратарь, который в прошлом году чуть не погиб на поле, перешел из «Спортинга» в «Ренн»

Спорт-Экспрессвчера в 19:53

Вратарь «Спортинга» перешел в «Ренн»

Sportbox.RU02:14
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Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
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Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
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Общество

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Интернет

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ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

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Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

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Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым

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Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
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