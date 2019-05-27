Футбол
Вратарь «Спартака» оценил публикацию с советом не слушать тренераРБК вчера в 06:00
Вратарь «Спартака» Александр Максименко поставил лайк к посту в Instagram с призывом болельщиков не слушать тренера команды Олега Кононова. Публикация появилась накануне на одной из страниц болельщиков «красно-белых» в социальной сети.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Мать Любови Полищук рассказала, как умирала ее дочь
Ольга Полищук в эфире Первого канала рассказала, как тяжело умирала ее дочь, народная артистка РФ Любовь Полищук.
Обновлено в 03:26
Авто
Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят этой осенью
Французский автомобильный гигант Renault в ближайшее время представит общественности недорогой кроссовер Kaptur новой генерации.
Обновлено вчера в 03:10
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным
Среди экспертов 69,2% не находят ведение бизнеса в России безопасным делом.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
В пресс-центре операции Объединенных сил Украины (бывший штаб АТО) сообщили, что украинские военные провели учения в Азовском море.
Обновлено в 03:25
Футбол
Фрэнк Лэмпард — о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но таков футбол»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от поражения в финале плей-офф чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:2). — Это жестоко, но таков футбол.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Появились первые изображения Genesis G80 нового поколения
Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Экономика
Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки
По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52
Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Космос
На снимках Марса обнаружены леса, озера и синее небо
На Марсе обнаружили синее небо, крупные озёра и даже растительность.
Обновлено 26 мая в 11:59
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 08:47
Общество
Игорь Артамонов: «Рад, что в Липецке такое сплоченное пограничное братство»
Врио губернатора по праву влился в ряды пограничников – Игорь Артамонов служил на финской границе, на заставе «Вента» Ребольского погранотряда Краснознамённого Северо-Западного пограничного округа.
Обновлено в 03:18
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Экономика
ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»
ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06