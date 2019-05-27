Вратарь «Спартака» оценил публикацию с советом не слушать тренераРБК вчера в 06:00

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поставил лайк к посту в Instagram с призывом болельщиков не слушать тренера команды Олега Кононова. Публикация появилась накануне на одной из страниц болельщиков «красно-белых» в социальной сети.

Вратарь «Спартака» оценил публикацию с советом не слушать тренера

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