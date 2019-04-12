Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палецSport24.ru 15:54
Вратарь «Спартака» Александр Селихов сломал палец руки в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте, когда «Спартак» уже проигрывал в два мяча, он был заменен на Александра Максименко.
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