Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палецSport24.ru 15:54

Вратарь «Спартака» Александр Селихов сломал палец руки в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте, когда «Спартак» уже проигрывал в два мяча, он был заменен на Александра Максименко.

Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.

Политика Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.

Политика Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.

Хоккей Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".

Футбол Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Армия и оружие ВКС испытали комплекс ПВО «Панцирь-СМ» Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Армия и оружие ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.

Футбол ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.

Армия и оружие Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.

Транспорт В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.

Транспорт Водителей столицы просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы Столичных водителей просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы в район закрытого участка «фиолетовой» линии метрополитена.

Происшествия Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе Как сообщили в ведомстве, по подозрению в причастности к стрельбе задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 23 лет.