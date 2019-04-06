Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в матче с ЦСКАГазета.Ru 16:06

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, сообщает "Советский спорт". По информации на официальном сайте клуба, голкипер сломал палец руки во время игра.

Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в матче с ЦСКА

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