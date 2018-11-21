Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы
REGNUM
06:00

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы. Интервью с голкипером опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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