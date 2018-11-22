Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов приступил к тренировкам в общей группе
Газета.Ru
08:07

Спартак — Крылья Советов
25 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе, сообщает "Советский спорт". Голкипер в мае 2018 года получил травму ахилла и с тех пор не выходил на поле. 22 ноября Селихов вернулся в общую группу и работал без ограничений.
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