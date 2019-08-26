Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ. Речь идет об аренде футболиста до конца сезона-2019/2020. 25-летний голкипер красно-белых хочет получить игровую практику.

Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду

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