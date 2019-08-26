Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ. Речь идет об аренде футболиста до конца сезона-2019/2020. 25-летний голкипер красно-белых хочет получить игровую практику.

Общество Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.

Общество AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу.

Авто Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.

Теннис Серена Уильямс разгромила Шарапову на старте US Open Для уроженки Нягани помимо "достижений" как одного из самых крупных поражений за всю историю US Open и вылета теперь уже со всех турниров "Большого шлема" на самом его старте разгром от Уильямс означает и то, что о месте в топ-100 рейтинга WTA ей стоит забыть.

Технологии Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.

Экономика Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.

Экономика В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян "Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.

Политика Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства 27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.

Политика Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.

Происшествия Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.

Гаджеты Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition Ранее китайский производитель объявил о том, что World of Warcraft выйдет на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Авто Культовый двигатель Ferrari из Формулы-1 выставили на продажу На сайте eBay разместили объявление о продаже последнего двенадцатицилиндрового двигателя Ferrari, который использовался в чемпионате Формула-1.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.

Политика В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019 27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.

Кино Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны» Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.