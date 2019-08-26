Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ. Речь идет об аренде футболиста до конца сезона-2019/2020. 25-летний голкипер красно-белых хочет получить игровую практику.

Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Происшествия Пожар в монастыре в центре Москвы потушили Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.

Авто Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Космос «Союз МС-13» перестыковался с модуля «Звезда» МКС на модуль МИМ2 Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Экономика После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9% Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.

Футбол Руководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror.

Политика Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8 Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.

Технологии Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Виктория Скрипаль оценила второй пакет антироссийских санкций США Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала второй пакет санкций США против России.

Космос Космическая программа России - заметки на полях Подытоживая, отмечу: проблема нашей космической программы не в том, что там [якобы] много воруют; скорее, в ней нет новых ориентиров и платформ для развития – даже планы повторяют то, что уже было кем-то сделано.

Происшествия Стало известно о содержимом багажа задержанного с порошком чеченского прокурора Экспертиза багажа задержанного в аэропорту Внуково зампрокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева показала, что мужчина не перевозил запрещенных веществ.

Происшествия Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, так как обеспечительная мера была наложена ошибочно, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.

Политика Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате» Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Культура В Москве представили сборник православной фантастики В Москве прошла презентация сборника фантастических повестей разных писателей "Поворот рек истории".

Кино Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.

Авто Представлен рестайлинговый седан Ford Taurus Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.

Экономика На российский шельф могут пустить частные компании На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.

Политика Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии «Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.