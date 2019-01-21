Футбол

Вратарь «Спартака» Ребров перенес операцию на плечеГазета.Ru вчера в 21:50

Вратарь московского "Спартака" перенес операцию на правом плече, сообщает "Советский спорт". Как передает официальный сайт клуба, сроки восстановления голкипера станут известны позднее.
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Спорт-Экспрессвчера в 12:49
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Российский футболист, вратарь московского «Спартака». Мастер спорта России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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