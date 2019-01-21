Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров перенес операцию на плечеГазета.Ru вчера в 21:50
Вратарь московского "Спартака" перенес операцию на правом плече, сообщает "Советский спорт". Как передает официальный сайт клуба, сроки восстановления голкипера станут известны позднее.
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Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Вагнер Лав договорился с «Бешикташем» о разрыве контракта
Бразильский нападающий Вагнер Лав договорился о расторжении контракта со своим нынешним клубом — «Бешикташем».
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
«Кальяри» в концовке ушел от поражения в игре с «Эмполи»
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в этом сезоне Единой лиги ВТБ
Петербургский «Зенит» на своем паркете обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 12:12
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Фулхэмом»
«Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Сент-Этьен — Лион 1:2
В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» потерпел домашнее поражение от «Лиона» — 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 21-й минуте отличился Ромен Амума.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
«Локомотив» поздравил Игнатьева с днем рождения
Обновлено вчера в 03:30
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Если „Ливерпуль“ проиграет, нам надо выигрывать»
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
Унаи Эмери: «В „Арсенале“ по-прежнему рассчитывают на Озила»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сказал, что полузащитник Месут Озил по-прежнему находится в ротации состава.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Атлетико» согласовал с «Челси» аренду Мораты
Мадридский клуб согласовал с лондонцами аренду 26-летнего испанца до конца сезона, сообщает Cadena Cope.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Иран сыграет с Китаем в четвертьфинале Кубка Азии
Сборная Ирана вышла в четвертьфинал Кубка Азии. В 1/8 финала иранцы обыграли Оман со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
«Интер» и «Рома» претендуют на Сапату
Форвард Дуван Сапата, играющий за "Аталанту" на правах аренды из "Сампдории", попал в сферу интересов двух топ-клубов Серии А. Согласно данным Calciomercatoweb, подписать 27-летнего бомбардира хотят миланский "Интер" и "Рома".
Обновлено в 01:15
Футбол
Икарди требует от «Интера» повышения зарплаты до € 7,5 млн в год
По данным источника, «Интер» готов платить футболисту € 6 млн в год плюс бонусы, но жена и агент форварда Ванда Нара настаивает на зарплате в размере € 7,5 млн в год без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Неймар о переходе в «Реал»: «Сообщу, как только что-то будет решено»
Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул на переговоры с мадридским «Реалом» о переходе.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Фернандо приступил к тренировкам на поле
Полузащитник Спартака Фернандо провел первую после травмы тренировку на поле, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 13:03