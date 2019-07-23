Футбол
Вратарь «Сити» организовал благотворительный матч и забил два голаНева Спорт 02:11
Благотворительный матч завершился вничью со счетом 5:5. Эдерсон забил два мяча, один гол он забил с 11-метровой отметки и один — с игры. Отметим, в прошлом сезоне Эдерсон провел в составе «Манчестер Сити» все 38 матчей в английской премьер-лиге, в 20 из них оставив ворота в сохранности.
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Общество
УФАС по Москве возбудило дело из-за рекламы виски в «Азбуке Вкуса» и «Перекрестке»
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Авто
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В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
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Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено вчера в 19:03
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Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми
На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
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Общество
Баг в Facebook позволил детям общаться с незнакомцами
Если в обычных чатах дети могли общаться с пользователями, одобренными их родителями, то в групповой чат они могли получить приглашение от абсолютно неизвестных людей.
Обновлено в 04:15
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
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Экономика
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Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
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Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
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Обновлено вчера в 07:22
Футбол
Кононов: сила швейцарских клубов - в системности подхода к развитию футбола
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов считает, что сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола.
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На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место
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Обновлено в 02:21
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Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено вчера в 10:30
Гаджеты
Lenovo опровергла возвращение на российский рынок смартфонов
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Обновлено в 04:13
Экономика
В США в ближайшее время могут объявить о штрафе для Facebook в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов на текущей неделе объявит о достижении соглашения с компанией Facebook по делу об утечке данных пользователей.
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