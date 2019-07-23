Футбол
Вратарь «Сити» организовал благотворительный матч и забил два голаНева Спорт 02:11
Благотворительный матч завершился вничью со счетом 5:5. Эдерсон забил два мяча, один гол он забил с 11-метровой отметки и один — с игры. Отметим, в прошлом сезоне Эдерсон провел в составе «Манчестер Сити» все 38 матчей в английской премьер-лиге, в 20 из них оставив ворота в сохранности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Армия и оружие
Сеул открыл предупредительный огонь из-за российского самолета
Агентство отмечает, что случаи нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Южной Кореи крайне редки, за исключением случаев, когда российский самолет случайно попадал в зону действия южнокорейских ПВО.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Авто
Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени
По результатам опроса 1 800 автолюбителей выяснилось, что примерно каждый пятый владелец легкового автомобиля указал в списке своих увлечений уход за машиной.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
Обновлено вчера в 15:25
Музыка
Совсем скоро во Владивостоке откроется фестиваль «Мариинский»
Откроется Четвёртый Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" (Владивосток) дальневосточной премьерой балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник" в постановке Юрия Смекалова (24 и 25 июля).
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
Александр Соболев: «Звонка Черчесова не жду до зимы. А может, и до лета»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев подчеркнул, что не думает о возможном вызове в сборную России после удачных стартовых туров.
Обновлено в 02:13
Политика
В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины рассказала об итогах обработки 84,23% электронных протоколов с выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
РЖД ограничили продажу билетов на поезда из-за ЧП в Коми
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Энергетика
Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Технологии
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Более 5000 разведчиков ЦВО участвуют в специальном учении
Более пяти тысяч военнослужащих разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в специальном учении.
Обновлено вчера в 06:15