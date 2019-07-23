Футбол

Вратарь «Сити» организовал благотворительный матч и забил два голаНева Спорт 02:11

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Благотворительный матч завершился вничью со счетом 5:5. Эдерсон забил два мяча, один гол он забил с 11-метровой отметки и один — с игры. Отметим, в прошлом сезоне Эдерсон провел в составе «Манчестер Сити» все 38 матчей в английской премьер-лиге, в 20 из них оставив ворота в сохранности.
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Эдерсон организовал благотворительный матч для помощи голодающим и оформил дубль (ВИДЕО)

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