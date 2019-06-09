Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержкуГазета.Ru 10:47

с чего всё началось

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт". Голкипер заявил, что россияне поддержали его после проигрыша национальной команды с крупным счетом.

Происшествия Полковник полиции, который организовал задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей В материале, который подготовил Telegram-канал Baza и Transparency International, отмечается, что средняя заработная плата полковника на должности начальника отдела составляет около 0,8-1 млн рублей в год.

Происшествия Выброс химикатов в реку произошел на Украине В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".

Футбол Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия Один из терминалов Шереметьево затопило Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.

Общество Представитель Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Горжанкин уточнил, что, согласно экспертизе, упаковка «Крота» «не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара», а маркировка товара противоречит нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

Футбол Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу В интервью порталу «Чемпионат.com» Гончаренко рассказал, что желание Чалова перебраться в Европу — вполне нормальное и правильное.

Шоу-бизнес Ксения Бородина резко высказалась о разводе Алены Водонаевой На днях Ксения Бородина сделала резкое высказывание о разводе Алены Водонаевой.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России отменили Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Политика Украинских ультраправых на выборах в Раду возглавил Олег Тягнибок Шесть праворадикальных украинских организаций, часть из которых признаны запрещёнными в России, сформировали совместный избирательный список националистов для участия во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.

Космос «Черный рыцарь»: уфолог нашел на снимках «Аполлона-10» инопланетный спутник Земли Известный уфолог, который является сторонником существования жизни за пределами Земли, Скотт Уоринг недавно вновь затронул эту тему, заявив, что обнаружил «нечто уникальное» на фотографиях, сделанных космическим кораблем «Аполлон-10» во время полета к Луне.

Политика КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

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