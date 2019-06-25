Футбол
Вратарь «Ромы» Романьоли присоединится к «Спартаку» уже завтраSport.ru вчера в 17:14
Ранее футболист играл на правах аренды за ФК "Пистойезе", выступающий в Серии С. В основе столичной "Ромы", которой принадлежат права на футболиста, молодой вратарь сыграть не успел. Последние новости футбола на нашем портале.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Саратовской области девушка умерла на кладбище от укуса змеи
В Саратовской области у границы с Казахстаном молодая женщина умерла от укуса гадюки.
Обновлено в 04:34
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Спорт
WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Политика
Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение главы МВД Владимира Колокольцева о конфискации автомобилей, за рулем которых были задержаны пьяные водители.
Обновлено в 10:04
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ
Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Авто
Представили новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Политика
Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы
Обновлено в 09:22
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Прокуратура назвала возможные причины пожара в Нотр-Дам
Обновлено в 10:06
Политика
В России могут запретить ввоз грузинского вина
Напомним, Россия уже запрещала ввоз грузинского вина и минеральной воды в конце 2000 – начале 2010-х годов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Гаджеты
SK Hynix начинает серийный выпуск первой в мире 128-слойной флеш-памяти 4D NAND
Компания SK Hynix объявила о начале серийного выпуска первых в мире кристаллов 128-слойной флеш-памяти типа TLC 4D NAND плотностью 1 Тбит.
Обновлено в 05:14