Футбол
Вратарь «Реала» Куртуа получил травмуRT на русском 11:56
Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании. Как сообщается на сайте мадридского «Реала», вратарь команды Тибо Куртуа выбыл на две-три недели с растяжением связок голеностопа.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Экономика
Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу
Компания Uber уволит около 400 сотрудников — каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:45
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов
Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове
«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:01
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
54% россиян хотят оставить Путина в Кремле после 2024 г
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные соцопроса «Левада-центра», 38% российских граждан не хотят, чтобы действующий президент страны Владимир Путин оставался на своей должности и после окончания этого срока полномочий.
Обновлено в 18:04
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные Конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Политика
В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России
«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Экономика
Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Экономика
Подразделение Pfizer по производству дженериков объединится с Mylan
Американская фармацевтическая компания Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan, говорится в совместном релизе компаний.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных
В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей
Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.
Обновлено в 15:04
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33